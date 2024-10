300 Visite

Ladri in azione nell’istituto scolastico Marco Polo di Calvizzano. La scuola media di via Aldo Moro è finita nel mirino dei ladri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero riusciti a trafugare ben 98 computer. Un furto di non poco conto, insomma, con danni stimati intorno ai 60mila euro. Il caso è seguito dai carabinieri della locale stazione e dai militari della compagnia di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews