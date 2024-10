Caserta, in 5 bullizzano compagno di classe autistico: nella chat sue foto nudo

236 Visite

Brutto episodio di bullismo a Maddaloni, in provincia di Caserta. Cinque giovani hanno perseguitato un compagno di classe, affetto da autismo e ritardo cognitivo, vessandolo con insulti e aggressioni verbali e fisiche. Il gruppo ha anche costretto la vittima a spogliarsi per poi condividere in chat le foto che lo ritraevano nudo. Dopo la denuncia dei genitori del ragazzino, il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso tre provvedimenti di ammonimento a tre minorenni del gruppo di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Altri due ragazzini, di età superiore ai 14 anni, sono stati destinatari di un’ordinanza di applicazione di prescrizioni emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.













