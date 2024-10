Lavori di allargamento dello svincolo di Casavatore della Sp1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, inaugurazione con il sindaco metropolitano Manfredi

134 Visite

il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, il sindaco di Casavatore Luigi Maglione e Antonio Troiano presidente della VII Municipalità (Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno) del Comune di Napoli



Sarà inaugurata domani mercoledì 16 ottobre alle ore 9.30, a seguito dei lavori di allargamento progettati dalla Città Metropolitana di Napoli, la rampa della SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” nel Comune di Casavatore alla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, del consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, del sindaco di Casavatore Luigi Maglione e di Antonio Troiano presidente della VII Municipalità (Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno) del Comune di Napoli.

Uno svincolo fondamentale della viabilità a nord di Napoli che servirà a far defluire il traffico, particolarmente intenso in quell’area. I lavori di allargamento della strada, per un importo di 400 mila euro, hanno consentito l’allargamento della sezione stradale dagli originari 7 metri agli attuali 10 metri, necessari per una più agevole manovra da parte dei mezzi pesanti come camion o autobus che, in precedenza, erano costretti ad utilizzare parzialmente la corsia in uscita.

Si è riusciti, così, ad eliminare l’interferenza, tra i flussi veicolari in ingresso ed in uscita, causata dalle ridotte dimensioni delle corsie stradali in entrambi i sensi di marcia, lungo la SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la strada comunale denominata Via Taverna Rossa, al confine tra i Comuni di Napoli e Casavatore.

I lavori rientrano nella più ampia sistemazione della rete viaria degli assi a scorrimento veloce della SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, che si sviluppa nel territorio metropolitano, da Est ad Ovest, per una estensione di circa 32 chilometri, di cui quasi 22 di competenza della Città Metropolitana di Napoli ed attraversa i comuni di Giugliano, Qualiano, Melito, Napoli, Casandrino, Arzano, Casavatore, Casoria, Volla e Cercola.

Oltre all’allargamento della sezione stradale si è proceduto a realizzare muri di sostegno, a sostituire i guard-rail su tutto lo svincolo con nuovi dispositivi di sicurezza adeguati alle norme del Codice della Strada, a rifare il manto stradale e ad apporre una nuova segnaletica verticale ed orizzontale.

Ufficio Stampa

Città Metropolitana di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews