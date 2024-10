Zanetti nel mirino dell’inchiesta sugli ultrà: l’ex capitano dell’Inter sentito oggi

159 Visite

Javier Zanetti, storica bandiera nerazzurra e ora vicepresidente del club, sarà sentito oggi dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di numerosi capi ultrà di Milan e Inter. Le indagini, coordinate dalla Dda di Milano, hanno svelato un sistema di pressioni e richieste illecite ai club da parte dei gruppi organizzati.

Al centro dell’attenzione, alcune intercettazioni che coinvolgono direttamente Zanetti. In una conversazione con Marco Materazzi, l’ex capo ultrà Marco Ferdico sosteneva di aver appreso da Zanetti che la polizia stava monitorando la curva. Inoltre, in una telefonata tra Simone Inzaghi e Ferdico, il tecnico interista parlava di una richiesta di biglietti aggiuntivi per la finale di Champions League, fatta anche tramite Zanetti.

Inzaghi, sentito dagli inquirenti, ha confermato di aver trasmesso alla società la richiesta di Ferdico, motivando la sua scelta con il desiderio di avere il supporto dei tifosi in una partita così importante.

Le dichiarazioni di Ferdico e le intercettazioni pongono interrogativi sul ruolo di Zanetti in questa vicenda. Si trattava di pressioni esercitate dagli ultrà o semplicemente di una richiesta trasmessa a titolo informativo?

Gli investigatori stanno ora cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Nei prossimi giorni, sarà sentito anche il capitano del Milan Davide Calabria.zanet













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews