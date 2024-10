Campi Flegrei, entra nel vivo l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico, Flocco: “Occasione da non sprecare per diffondere la conoscenza delle misure di prevenzione”

233 Visite

Domani previsto l’invio di un messaggio IT-alert su tutti i telefoni cellulari presenti in regione, sabato la simulazione delle procedure di allontanamento della popolazione. Il Consigliere metropolitano delegato alla Protezione Civile: “La fase di relativa quiete che stiamo vivendo, e che ci auguriamo possa durare il più a lungo possibile, non deve indurci ad abbassare la guardia. Anzi, dobbiamo utilizzarla tutti insieme, cittadini e istituzioni, per mettere a punto e rodare sistemi di sicurezza da porre in essere nella malaugurata ipotesi ce ne fosse la necessità”. Il testo del messaggio che arriverà domani

Dopo la giornata di ieri, in cui sono state simulate variazioni dei parametri del vulcano, entra ora nel vivo l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”. Oggi verrà simulato il passaggio al livello di allerta arancione con la progressiva attivazione del Sistema nazionale di protezione civile e di tutti gli atti conseguenti. Domani, venerdì 11, il passaggio dell’allerta a livello rosso e l’invio di un messaggio IT-alert che, a partire dalle 17, raggiungerà tutti i cellulari presenti nell’area dei Campi Flegrei e della regione Campania: i telefoni emetteranno un suono per avvisare della ricezione. Tale messaggio, in un situazione reale, segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione. Il messaggio recherà la scritta “TEST TEST” e informerà i cittadini che “È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei”. Si tratta, naturalmente, esclusivamente di una sperimentazione.

La giornata di sabato 12 ottobre, infine, sarà dedicata all’attivazione del Piano di allontanamento della popolazione della zona rossa e all’accoglienza nelle Regioni e Province Autonome gemellate. “Questa esercitazione, promossa dalla Protezione Civile in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, costituisce un’occasione da cogliere e da non sprecare – ha affermato il Consigliere delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Napoli, Salvatore Flocco – perché occorre essere pronti a qualsiasi evenienza. Senza allarmismi, dunque, ma con grande senso di responsabilità. La fase di relativa quiete che stiamo vivendo, e che ci auguriamo possa durare il più a lungo possibile, non deve indurci ad abbassare la guardia. Anzi, dobbiamo utilizzarla tutti insieme, cittadini e istituzioni, per mettere a punto e rodare sistemi di sicurezza da porre in essere nella malaugurata ipotesi ce ne fosse la necessità. Per questo motivo invito tutte la popolazione interessata a partecipare a questi momenti e ad acquisire tutte le conoscenze utili per saper come comportarsi al meglio laddove se ne verificasse il bisogno, al fine di minimizzare i rischi legati a possibili aumenti del livello di allerta”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews