La scrittrice sudcoreana Han Kang vince il Nobel per la Letteratura 2024

L’annuncio dell’Accademia svedese. Lo scorso anno l’ambito riconoscimento era andato al norvegese Jon Fosse.

Il premio Nobel per la Letteratura 2024 va alla scrittrice sudcoreana Han Kang. Aveva giò vinto il Man Booker International Prize nel 2016 con il romanzo La vegetariana.. Lo scorso anno l’Accademia svedese aveva assegnato il prestigioso premio allo scrittore, poeta e drammaturgo norvegese Jon Fosse per «le sue opere teatrali e di prosa innovative che danno voce all’indicibile». L’Italia ha ottenuto il Nobel per la Letteratura soltanto sei volte con Giosuè Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo (1997). Domani, venerdì 10 ottobre, verrà assegnato il Nobel per la pace. Nei giorni scorsi erano invece già stati assegnati i riconoscimenti più prestigiosi al mondo nei campi della Medicina, della Fisica e della Chimica.













