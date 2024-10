Papa Francesco annuncia un Concistoro: 21 nuovi cardinali, 4 gli italiani

129 Visite

Annuncio a sorpresa da parte di Papa Francesco. Nel corso dell’Angelus il pontefice argentino ha confermato che il prossimo 8 dicembre si terrà un nuovo Concistoro nel quale creerà nuovi cardinali da ogni parte del mondo. Ventuno per la precisione, con quattro italiani: “Sono lieto di annunciare che l’8 dicembre terrò un concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare amore misericordioso di Dio in tutta la terra. L’inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari nel mondo” , le parole di Bergoglio in Piazza San Pietro.

I quattro cardinali italiani sono l’arcivescovo di Torino, Roberto Repole, il vescovo ausiliare di Roma Baldassarre Reina, promosso contemporaneamente vicario generale per la Diocesi di Roma, Fabio Baggio, sottosegretario per i migranti e i rifugiati del Dicastero allo Sviluppo Umano Integrale, il nunzio apostolico Angelo Acerbi. Quest’ultimo, 99 anni, non entrerà in un eventuale conclave ed è noto per essere stato rapito quando era in Colombia dai guerriglieri del Movimiento 19 de April, restando nelle loro mani per sei settimane. Pochi europei mentre parecchi sudamericani, cinque per la precisione. Tra i nominati anche l’arcivescovo di Teheran-Isfahan e quello di Tokyo.













