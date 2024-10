COMUNI A RISCHIO SCIOGLIMENTO: A NAPOLI NORD SOTTO OSSERVAZIONE SEI ENTI

975 Visite

Afragola, Arzano, Giugliano, Pomigliano d’Arco, Grumo Nevano e Marano. Sono questi alcuni dei comuni dell’area nord “attenzionati” e che, tra qualche settimana o mese, potrebbero indurre la prefettura di Napoli a inviare commissioni d’accesso agli atti nei rispettivi municipi.

In alcuni enti, come Giugliano, ci sono da tempo inchieste della magistratura in corso; in altri la questione delle parentele, frequentazioni scomode, appalti sospetti ed episodi per nulla trasparenti, potrebbero ugualmente far propendere la bilancia dalla parte dell’invio delle commissioni, che nella stragrande maggioranza dei casi non sono altro che l’anticamera per gli scioglimenti per infiltrazioni mafiose.

Alcuni di questi comuni, come Afragola, sono già da tempo sotto osservazione. Anche le vicende di Arzano sono valutate con estrema attenzione. Marano è un capitolo a parte, poiché l’ente è già stato sciolto quattro volte. La discontinuità rispetto al passato, almeno su alcune situazioni potenzialmente atte a dare luogo a uno scioglimento, non c’è stata. Alcuni casi, riportati dagli organi di stampa, sono a dir poco eclatanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews