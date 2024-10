MARANO, ALTRA TRUFFA DEL FINTO NIPOTE: GIOIELLI E SOLDI PER DECINE DI MIGLIAIA DI EURO

830 Visite

Tutto nel giro di una giornata. Non solo la truffa a San Rocco, ai danni di un’anziana, per un bottino di oltre 3mila euro, tra contanti e gioielli, ma anche un’altra consumatasi in via Toscana. I malviventi, in quel caso, sono riusciti a portare via decine di migliaia di euro, la cifra dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 mila euro. Gioielli, in particolare.

Un’altra truffa è stata invece sventata oggi dai carabinieri nei pressi dell’ufficio postale centrale. Un anziano stava per consegnare 4mila euro ad alcuni sconosciuti.

Sarebbero tante le riflessioni da fare e tanti gli epiteti da rivolgere a qualche asino esponente istituzionale.













