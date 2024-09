Marano, scuola a San Rocco e sfratto. Izzo: “Che disastro il sindaco Morra”

83 Visite

La storia della scuola di San Rocco è la cartina di tornasole della sottovalutazione dei problemi di interesse pubblico che l’ amministrazione comunale mette in atto nell’ affrontare gli stessi.

Sono passati 15 mesi da quando l’ allora candidato a Sindaco Morra nei vari incontri con le famiglie degli alunni, le associazioni e la chiesa andava dichiarando che i ragazzi di San. Rocco avevano diritto a una scuola degna di questo nome sul posto.

Molta acqua è passata sotto i ponti, nel frattempo la campagna elettorale è terminata e il primo cittadino dopo aver fatto acrobazia per la risoluzione del problema, come se dovesse uscire dal cilindro del cappello di un mago si è trovato nei giorni scorsi l’ ufficiale giudiziario bussare alla porta.

Nel frattempo continuano i contatti con i proprietari dell’ immobile per un nuovo contratto, che però sembra incontrare intoppi.

Intoppi che potrebbero essere dettati dalla volontà dei privati di voler adibire i locali una volta condonati a civili abitazioni e/o al rialzo del canone d’ affitto.

Il primo cittadino afferma che se dovesse fallire la trattativa di un nuovo contratto di locazione è in possesso di un piano B e cioè riattare dei capannoni di proprietà del Comune nella zona P.I.P. a struttura scolastica ( dopo il passaggio in Consiglio Comunale), ciò significherebbe istituire una pratica di trasformazione d’ uso degli stessi per avere ancora una scuola non scuola.

Sarebbe sensato che il primo cittadino uscisse dal cilindro del mago e incominciasse ad attivarsi per individuare una struttura confiscata alla camorra nella zona ve ne sono, per la trasformazione a scuola (sempre meglio di capannoni in una zona industriale).

Nella consapevolezza che se sfratto sarà, sicuramente la data sarà quella della fine dell’ anno scolastico in corso.

Lascio alle famiglie degli alunni di S. Rocco e al personale scolastico il giudizio sull’operato del Sindaco e della sua amministrazione in merito alla gestione della vicenda scuola.

Il mio da vecchio maestro per il rispetto che ho sempre avuto per gli alunni, che devono vivere in scuole belle, sicure e degne di questo nome è NEGATIVO!

Michele Izzo consigliere comunale.













