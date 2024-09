Pubblicato l’elenco delle scuole aggiudicatarie dei 320 biglietti di tribuna per le partite del Napoli

207 Visite

E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/52265 l’elenco delle scuole statali cittadine aggiudicatarie, tramite avviso pubblico, dei 320 biglietti del settore tribuna dello Stadio Maradona per le gare casalinghe della SSC Napoli – Stagione sportiva 2024/25

“Sono lieta che nel corso della stagione sportiva 2024-2025 le studentesse e gli studenti delle scuole napoletane possano assistere alle partite di campionato allo Stadio Maradona, grazie all’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’SSC Napoli – dichiara Maura Striano, Assessore all’Istruzione e alle Famiglie – Questa iniziativa offre un’importante opportunità educativa, arricchendo il percorso di crescita dei giovani della nostra Città con esperienze che promuovono i valori sani della cultura sportiva. Per questo motivo, è stato rinnovato il contest #Valorincampo, che fornisce agli Istituti Scolastici gli strumenti per allargare il percorso educativo anche al di fuori dell’evento sportivo in sé”.

“Sono entusiasta di vedere le nostre studentesse e studenti tornare allo Stadio Maradona – prosegue il Presidente della Commissione Istruzione e Famiglie, Aniello Esposito – Questo progetto non è solo un’opportunità per vivere il calcio dal vivo, ma anche una preziosa lezione sui valori dello sport, come la leale competizione e il rispetto delle regole”.