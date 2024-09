Superenalotto, a Marano vinti oltre 95mila euro

1.109 Visite

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto 5 da 95.142,27 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Marano di Napoli (NA), presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Ricevitoria Edicola situato in via Ranucci, 48.

La combinazione vincente è stata: 1 – 16 – 64 – 70 – 72 – 82 – J 34 – SS 86.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 7 settembre ha assegnato ben 372.959 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews