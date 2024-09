Scuola. Moige: positive le nuove linee guida sull’educazione civica. Ma fondamentale integrare con progettazione sociale di approfondimento dei temi 

103 Visite

Condivisibili le nuove linee guida sull’educazione civica che verranno firmate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, entro questa settimana.

Grande importanza al ruolo della Costituzione e ai valori come la solidarietà e la libertà, il concetto di democrazia, per poter ricordare la centralità della persona; in risalto anche il tema della legalità e della lotta alla criminalità fin dalla giovane età.

Promossi gli stili di vita sani e responsabili, lontani dalle dipendenze da alcol, droghe e tabacco. Doveroso anche il focus dedicato alla figura della donna, parlando di argomenti attuali come le pari opportunità e la lotta verso tutte le discriminazioni..

Centrale il tema del “lavoro” come strumento di realizzazione personale, ma anche di inclusione e rispetto verso la diversità. Con queste linee guida auspichiamo un nuovo passo verso i temi urgenti della cittadinanza responsabile. Ovviamente per l’ampiezza dei temi proposti, alcune questioni dovranno essere approfondite con progettualità ad hoc, alla luce delle esigenze scolastiche.

“Condivisibile il documento, anche se una sola ora settimanale di educazione civica non è sufficiente per approfondire le tante istanze educative inserite nelle linee guida per i nostri ragazzi. Sarà poi importante integrare con progetti di approfondimento verticale sulle tematiche specifiche più urgenti per la scuola, sempre con il coinvolgimento dei genitori” ha dichiarato Antonio Affinita direttore generale Moige – Movimento Italiano Genitori.













