Il caso Boccia. Annarita Patriarca (Forza Italia): “Ha cercato di agganciare tutti i parlamentari campani”

192 Visite

Ma chi è davvero Maria Rosaria Boccia? A dare un quadro chiaro sull’influencer e imprenditrice che sta mettendo a repentaglio la poltrona del ministro Sangiuliano è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia che è stata in contatto per un breve periodo con lady Pompei. Il giusto per capire chi fosse e allontanarsene repentinamente: “Diciamo che la signorina Maria Rosaria Boccia ha provato ad agganciare un po’ tutti noi parlamentari campani, ha fatto il giro completo. Sì, anche me. L’ho incrociata circa un anno fa, era la moderatrice di una conferenza stampa a Montecitorio. No, era già prevista nello staff, credo al seguito di qualche medico, si qualificava come esperta di moda, presidente di non mi ricordo quale associazione. Dava la parola. La mozione l’ho preparata io, sia chiaro. Lei era un poco più di una hostess”, spiega al Corriere.

Poi però la Patriarca capisce che c’è qualcosa che non va: “Si è sempre interfacciata con la mia assistente. Cercava di accreditarsi dove poteva, ovvio. Nel nostro ambiente ne trovi milioni che provano a entrare. Con me non ha funzionato. Sono del territorio, di Gragnano, loro sono famosi per gli scavi, noi per la pasta. Con me è difficile, non attacca. Ma conosco la famiglia, hanno un negozio di abbigliamento a Pompei“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews