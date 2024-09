Marano, il caso scuola: i privati ritirano il condono e avviano iter per lo sfratto

291 Visite

Condono ritirato. I proprietari dell’edificio ad uso civile, impropriamente utilizzato da 30 anni come scuola a San Rocco, hanno ritirato l’atteso atto. L’immobile non è più abusivo, dunque, grazie alla procedura preparata dal Comune nei mesi scorsi e al centro di una infinita querelle. Non è più abusivo, ma non è neanche una scuola, perché nulla è stato fatto in tal senso. Per ora nessun parere del consiglio comunale, nessun intervento di adeguamento strutturale e nessun cambio, seppur momentaneo, di destinazione d’uso.

Il privato ha anche avviato l’iter per la richiesta di sfratto. Non sappiamo, al momento, se il Comune ha anche preparato una bozza di contratto per la questione canone di locazione. Nulla. Si sa solo che le decisioni dei vecchi commissari – che prevedevano tra l’altro l’utilizzo di un bene confiscato- sono state disattese.













