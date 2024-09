Pallanuoto, al via oggi il Trofeo Fritz Dennerlein a Vico Equense

161 Visite

Da oggi e fino al prossimo 6 Settembre si disputerà, nelle acque cristalline di Vico Equense, il Trofeo Fritz Dennerlein, torneo di pallanuoto a mare nel ricordo dell’indimenticato campione di nuoto e pallanuoto.

Prenderanno parte al quadrangolare le compagini di Posillipo, Olympic Roma, De Akker Bologna e Roma Vis Nova.

L’evento è organizzato dalla Waterpolo Napoli Lions, in collaborazione con il comune di Vico Equense. “Il torneo si distingue non solo per il livello competitivo delle gare – sottolinea il presidente della Napoli Lions Andrea Scotti Galletta – ma anche per l’atmosfera di amicizia e fair play che lo caratterizza”.

E quest’anno torna il premio Calottina d’Oro, il riconoscimento prestigioso che celebra l’eccellenza nella pallanuoto e viene assegnato al miglior giocatore dei campionati europei. Quest’anno verrà assegnato a Francesco “Ciccio” Condemi, protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara dei quarti di finale contro l’Ungheria e nella successiva contro la Spagna. “Il premio rappresenta non solo il talento e la dedizione individuale, ma anche l’eredità di un grande campione che ha segnato la storia della pallanuoto italiana”, si legge nella nota degli organizzatori.

A fare gli onori di casa è il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello: “La storia che lega il campione Fritz Dennerlein al territorio vicano è una storia fatta di successi, passione, sacrificio e amore per il mare e per Vico Equense. Nelle nostre ha costruito i suoi innumerevoli successi: 30 titoli italiani, 200 presenze in nazionale, 5 primati europei, 3 Olimpiadi. Con questa manifestazione continuiamo nel solco della promozione e valorizzazione non solo della risorsa mare e dell’ambiente, ma anche di sport che storicamente hanno reso Vico Equense una città protagonista nel panorama campano”.













