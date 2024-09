A Qualiano il IV Memorial Rosario Schiattarella

IV Memorial Rosario Schiattarella. Su richiesta del consigliere comunale di Qualiano, Bonaventura Cerqua, è stato approvato in giunta il patrocinio alla manifestazione IV Memorial Rosario Schiattarella, che si terrà domenica 8 settembre a partire dalle ore 10.00 al campo comunale Santo Stefano di Qualiano. Il calciatore molto noto in tutto l’hinterland di Giugliano morì nel settembre 2021, fu colto da un malore mentre percorreva a piedi un’arteria di Marano, sua città di origine. Rosario Schiattarella sarà ricordato, per il quarto anno di fila, da tanti amici ed ex colleghi del Marano Calcio, del San Rocco, del Qualiano Calcio ed altre compagini della provincia di Napoli. In tribuna, come le precedenti edizioni, saranno presenti la moglie e le figlie del calciatore scomparso all’età di 54 anni. A premiare vincitori e partecipanti, il Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, l’ assessore allo sport Salvatore Onofaro e il consigliere comunale Bonaventura Cerqua.