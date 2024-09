Vomero: traffico in tilt per la chiusura di alcune strade

182 Visite

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, torna ancora una volta a segnalare le condizioni disastrose del traffico nell’area collinare del capoluogo partenopeo, all’inizio del mese di settembre e dopo la ripresa delle attività seguita alla pausa estiva, condizioni che sono ulteriormente peggiorate dopo la chiusura al traffico anche via Cimarosa per i lavori di ripavimentazione della sede stradale.

” Permane, al momento, l’impossibilità per gli autoveicoli di transitare anche nel tratto di via San Gennaro ad Antignano che da piazza degli Artisti conduce in via Merliani – afferma Capodanno-, a ragione dell’attuale dispositivo di traffico, cm la pedonalizzazione parziale di piazza degli Artisti, contestata peraltro da residenti e commercianti. Allo stato per raggiungere via Merliani e la parte alta del quartiere collinare, da piazza Medaglie d’Oro gli automobilisti, invece d’imboccare via Tino di Camaino, devono immettersi sul percorso obbligato: via Mario Fiore, piazza Fanzago, via D’Annibale con conseguenze immaginabili sul già asfittico traffico che si registra in quell’area, dove tra l’altro è presente il polo pediatrico Santobono con il relativo pronto soccorso “.

” Ad aggravare una situazione già caotica – sottolinea Capodanno – contribuiscono anche i lavori, iniziati il 25 agosto scorso0 e la cui durata si protrarrà per tutto il mese di settembre, per il rifacimento del manto stradale di via Cimarosa, un’arteria fondamentale nell’ambito dell’attuale dispositivo di traffico. Lavori che per arrecare minori disagi, andavano programmati ed eseguiti nel periodo di pausa estiva e non certo adesso, quando la maggior parte delle persone sono rientrate e le attività commerciali sono tutte riprese “.

” Anche in questa circostanza – aggiunge Capodanno -, ma questa constatazione purtroppo non rappresenta una novità per l’area collinare, non si osserva alcuna vigilanza per tentare di sbrogliare l’intricata matassa, che va ancor più aggrovigliandosi con il passare del tempo. Ci auguriamo che tale situazione non sia destinata a permanere e che si ponga rimedio eliminando il tratto pedonalizzato di piazza degli Artisti, ripristinando il transito veicolare su via San Gennaro ad Antignano oltre a incrementare la presenza degli addetti alla vigilanza urbana, a partire dai nodi nevralgici “.

Sui problemi del traffico al Vomero, aggravati dal permanere della chiusura, dal 1° ottobre dei due anni fa e quindi da oltre 23 mesi, della funicolare di Chiaia, senza peraltro che sia stato ancora reso noto quando l’importante impianto a fune che, quando era in funzione, trasportava mediamente ogni giorno quindicimila passeggeri, sarà riaperto al pubblico e senza che siano in funzione mezzi sostitutivi su gomma, Capodanno richiama ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale, segnatamente del sindaco Manfredi e degli assessori Cosenza e De Iesu, affinché s’intervenga, in tempi rapidi, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare, con l’oramai imminente ripresa delle attività didattiche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews