Assessore invita il “Gladiatore” Russell Crowe a Pozzuoli «Vieni a visitare la nostra magnifica città: troverai il mitico Anfiteatro dei gladiatori e una cucina marinara unica nel suo genere»

290 Visite

Pozzuoli. «Caro Russell, vieni a Pozzuoli, sarai ospite in una magnifica città caratterizzata da un mix di storia, cultura e folklore e dove potrai gustare una cucina marinara unica nel suo genere. Vogliamo farti conoscere questo angolo di Paradiso di cui rimasero affascinati anche gli antichi romani che lo trasformarono in un gioiello di inestimabile valore». È il messaggio che l’assessora alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro, ha lanciato all’attore premio Oscar Russell Crowe, interprete di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore”. L’invito arriva non a caso: l’attore neozelandese è protagonista di un tour in Europa che nei giorni scorsi lo ha portato a fare tappa a Ladispoli e a Catania. E proprio con il comune laziale che Pozzuoli ha un legame particolare attraverso la storia dei pescatori puteolani che contribuirono alla sua fondazione.

«Qui a Pozzuoli c’è la storia che affonda le sue radici, terra di gladiatori nel suo grande Anfiteatro Flavio» aggiunge Zazzaro, che invita il premio Oscar per un tour tra i luoghi più caratteristici della città anche alla vigilia del Gladiatore 2 che uscirà in Italia a novembre. «Vedi Russell, insieme al nostro sindaco mi piacerebbe accompagnarti in giro per la nostra amata Puteoli. Immagino una passeggiata con te nei meandri dell’Anfiteatro, tra i più grandi al mondo e che ha ispirato il tuo Gladiatore. Ecco, tu a Pozzuoli saresti il Gladiatore nel vero Colosseo dei gladiatori. Poi – prosegue Zazzaro – sarebbe bello portarti nel vicino stadio di Antonino Pio prima di recarci nell’antico Macellum. Ecco, lì potrai ammirare tutte le peculiarità di un luogo unico nel suo genere: storia, cucina e mare che si congiungono in un paesaggio mozzafiato. Nel centro storico invece potrai ammirare i nostri vicoletti con i suoi ristorantini marinari che offrono delizie del pescato locale uniche nel loro genere. Infine, potrai rivivere la storia millenaria della nostra città al Rione Terra, il cuore antico di Puteoli, che conserva millenni di storia. Caro Russell noi ti aspettiamo, Pozzuoli ti aspetta!»













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews