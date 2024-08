Tragedia nella Galleria Laziale: 62enne in moto muore dopo una rovinosa caduta

143 Visite

Un drammatico incidente si. verificato nella Galleria Laziale, a Napoli. Un uomo di 62 anni, in sella al suo ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo all’interno della galleria, precipitando violentemente sull’asfalto.

La vittima, residente in città, stava percorrendo la corsia riservata in direzione Fuorigrotta quando, per cause ancora da chiarire, si è verificata la tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo al Cardarelli in codice rosso. Purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed hanno effettuato i rilievi del caso, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo la messa a disposizione della salma. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della galleria per capire se altri veicoli siano stati coinvolti nella tragedia













