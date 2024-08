Calcio, Napoli – Aspettando Lukaku, arriva David Neres

316 Visite

In attesa che si sblocchi l’affare Lukaku, vera e propria telenovela del mercato estivo azzurro, legata alla contestuale cessione di Osimhen, sembrerebbe fatta per l’acquisto dell’attaccante David Neres.

L’ex Ajax, in forza al Benfica, è stato escluso dalla rosa che ha preso parte all’esordio stagionale in campionato (sconfitta per 2-0 contro il Famalicão, ndr) e nelle prossime ore potrebbe già essere annunciato dal Napoli.

L’operazione che porterebbe il brasiliano all’ombra del Vesuvio è praticamente in chiusura (25 milioni più bonus). Con l’arrivo di Neres, in grado di giocare come ala destra o sinistra indifferentemente, il reparto offensivo partenopeo ne gioverebbe, così, ulteriormente in termini di imprevedibilità e fantasia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews