Napoli, attivato il fondo di solidarietà per Scampia

La Giunta comunale di Napoli ha deliberato l’istituzione di un fondo denominato “Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia” per “fornire risposte immediate ai bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà a seguito del crollo del ballatoio della Vela Celeste”. “Il Fondo – è spiegato in una nota – ha l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza in tempi brevi e in maniera concreta. Lo stanziamento sarà infatti utilizzato per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi a favore delle famiglie coinvolte nel crollo. La Giunta ha deliberato il finanziamento del Fondo con risorse del Comune di Napoli pari a 100mila euro come dotazione iniziale, da prelevare dal Fondo di riserva. In tale fondo potranno confluire poi le donazioni di soggetti collettivi e di singoli cittadini. A tale scopo, è stato aperto un conto corrente bancario dedicato, assicurando – si legge ancora nella nota – la massima trasparenza nell’uso e nella rendicontazione delle risorse. La causale dei versamenti, infatti, dovrà indicare la dicitura ‘Emergenza Scampia – Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’”.













