Asl Napoli 2 nord, presentata la cartella clinica territoriale Fidcare

Un nuovo importante traguardo per l’ASL Napoli 2 Nord nell’ambito della sanità digitale in Campania. Infatti dopo una breve sperimentazione condotta in alcuni distretti sanitari dell’Azienda, è stata presentata ufficialmente la Cartella clinica territoriale FIDCARE.

Si tratta di un documento digitale grazie al quale è possibile, da parte della struttura sanitaria che ha in cura la persona, un aggiornamento costante dei dati, che sono organizzati in maniera da avere sempre una visione complessiva della storia clinica del paziente al fine di garantire continuità al suo percorso di cura.

La Cartella FIDCARE è una soluzione realizzata dall’azienda campana Kiranet (www.kiranet.it), in partnership con Almaviva (www.almaviva.it) – Gruppo italiano di innovazione digitale, che annovera tra principali funzionalità la presa in carico dell’assistito, la valutazione anamnestica, l’esame obiettivo, la diagnosi e la registrazione delle prestazioni erogate all’assistito e dei relativi referti.

Tutto ciò consente di ottenere indubbi vantaggi sia per gli operatori sanitari sia per gli utenti. Infatti medici e altro personale autorizzato hanno facoltà di accedere, in qualsiasi momento, alle informazioni dell’assistito ed effettuare molteplici compreso l’aggiornamento aggiornamento dell’anamnesi. Mentre sul versante degli utenti, sarà possibile avere sempre a portata di mano la propria documentazione strutturata in maniera efficace ed efficiente.

“La nuova Cartella clinica informatizzata per l’ASL Napoli 2 – dichiara l’ingegnere Salvatore Flaminio, direttore UOC Sistemi informativi e Transizione digitale dell’Azienda sanitaria – dal territorio agli ospedali vedrà attivo un prodotto unico informatico per un accesso facilitato alle cure da parte dei pazienti. In maniera semplice e sempre più appropriata e controllata saranno gestite anche le terapie farmacologiche. Un esempio concreto di come la sanità pubblica riesce ad andare incontro alle esigenze del cittadino facilitandogli l’accesso alle strutture sanitarie”.

Tutte le informazioni presenti in cartella clinica sono accessibili in tempo reale a più medici, rendendo in tal modo molto più semplice, immediata ed efficace la collaborazione tra professionisti, e garantendo contestualmente una migliore assistenza al paziente.

“Il compito di Kiranet – spiega il direttore generale dell’azienda, l’ingegnere Raffaele Chianese – è garantire innovazione delle strutture sanitarie utilizzando al meglio i moderni strumenti informatici. La nostra azienda è diventata protagonista della sanità del futuro, dove il paziente è al centro e gli operatori sanitari sono messi nelle condizioni migliori per operare in maniera semplice e sicura. La Cartella clinica elettronica va sicuramente in questa direzione e siamo contenti sia apprezzata dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania”.