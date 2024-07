210 Visite

Manca l’acqua anche oggi in tante zone, San Marco in primis. Ma per il Comune è sempre tutto ok. Impianti efficienti, il problema, per loro , è imputabile agli allacci idrici abusivi e agli eccessivi consumi. Ci sono anche problemi di carattere elettrico ma questa è un’altra storia.













