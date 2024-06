Marano, crisi idriche in tante zone. Izzo: “Il Comune non abbandoni i cittadini”

180 Visite

Con un caldo afoso asfissiante che ha un raggiunto i 38 gradi rimanere con i rubinetti a secco rende la vita impossibile da vivere. Un accorato appello alle autorità comunali preposte alla soluzione del problema, affinché la carenza d’acqua di ieri nella zona di Castel Belvedere e di almeno due giorni in via Corree di Sotto venga monitorata e risolta ,affinché con l’ andare incontro alla stagione estiva non succeda più. L’ acqua bene prezioso per il vivere una dimensione umana, non può arrivare nelle case dei cittadini a giorni alterni, questo si chiede all’ amministrazione comunale, e non centra il dissesto finanziario ma solo sensibilità verso i cittadini.

Michele Izzo Consigliere Comunale













