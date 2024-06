Marano, odissea acqua: da ieri a secco Castel Belvedere

134 Visite

Caro direttore, siamo senza acqua da ieri pomeriggio in via Castel Belvedere. Ogni anno la stessa storia, soprattutto in estate. Siamo almeno una trentina di famiglie a patire i disagi.

Mario (Marano)

Analoghe segnalazioni ci giungono da altri punti del territorio. Stessa sorte, nelle scorse settimane, per molti residenti di San Rocco e traverse limitrofe. Il Comune sostenne che si trattava di problematiche non afferenti agli impianti idrici. Ora capiremo di quale altro intoppo (se di nuovo di natura elettrica) si tratti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews