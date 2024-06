Nutella ice cream, Ferrero lancia il nuovo gelato: è arrivato nei supermercati

26 Visite

Da qualche giorno è arrivato nei banchi dei surgelati dei supermercati la grande novità di Ferrero del 2024: il gelato ufficiale di Nutella. Con questo prodotto l’azienda di Alba entra nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo quello degli stecchi, dei coni e dei ghiaccioli dove è presente da alcuni anni con i marchi Ferrero Rocher, Raffaello, Rondnoir, Pocket Coffee, Estathé Ice e Kinder Bueno (ne abbiamo parlato in questo articolo sui gelati Ferrero).

Nutella Ice Cream Pot è un prodotto in un barattolo in carta da 230 grammi, venduto al prezzo di 4,99 € (21,70 €/kg). Si tratta di un gelato a strati, variegato con Nutella. La percentuale di crema sul prodotto finito è del 27,6%, con una quantità di nocciole del 6,5% e di cacao magro del 3,5%, sul totale. Gli altri ingredienti sono quelli tipici di un gelato industriale: latte scremato, zucchero, oli vegetali (girasole e cocco) sciroppo di glucosio, destrosio, emulsionanti, stabilizzanti e aromi. Dato positivo: il gelato contiene anche panna, un ingrediente sparito da molti prodotti industriali.

Bisogna sottolineare, però, che Nutella Ice Cream non è prodotta in Italia. Il gelato arriva dallo stabilimento di Alzira, in Spagna, dove l’azienda ha allestito una nuova linea dedicata, spiega una nota di Alimentando.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews