Terremoto, scossa 4.0 a Cirò: sisma avvertito anche in Puglia e Basilicata

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 19.35 a Cirò, in provincia di Crotone, a una profondità di 23 km. Secondo i dati Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo del sisma si attesta a 4 gradi. Il terremoto è stato avvertito distintamente in Calabria, in tutta la provincia di Crotone, ma anche sull’altra sponda dello Ionio, in Puglia, in un’area che va da Taranto a Lecce.













