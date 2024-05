MARANO, I FUTURI SCRUTATORI? NELL’ELENCO C’E’ DI TUTTO: PARENTI DI POLITICI, DI DIPENDENTI COMUNALI, EX CONSIGLIERI E CANDIDATI ALLE ULTIME AMMINISTRATIVE

219 Visite

Una parte degli scrutatori è stata sorteggiata, un’altra parte aveva (con una contestata idea partorita dal Comune) manifestato disponibilità alla chiamata. E alla fine cosa è accaduto? Che nell’elenco finale, tra sorteggiati dall’albo e tra chi aveva optato per la manifestazione di interesse ad essere chiamato per le prossime elezioni europee, c’è di tutto, molti soliti noti. Figli di ex assessori, parenti di dipendenti comunali o affini, una candidata alle ultime amministrative, due consiglieri comunali – che hanno però subito rinunciato per questione di opportunità – un ex consigliere comunale, oggi quotato tecnico, amici e soci di alcuni consiglieri comunali.













