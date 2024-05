Marano, caso scuola e bene confiscato. La precisazione della consigliera Schiattarella

Chiedo che sia precisato quanto segue: l’avv Schiattarella prende le distanze e non condivide alcuna decisione che possa portare alla giustificazione di condotte non conformi alla legge quali la tutela (intesa come volontà di mancata concessione) dei beni confiscati, come insinuato nel titolo dell’articolo del 21.5.24 o la Stipula di un contratto non conforme alla legge come insinuato per la scuola di San Rocco, nell’articolo del 23.5.24. Precisa altresì di non aver mai inteso di assumere la difesa di nessuno, ma di essersi semplicemente limitata ad esprimere, così come previsto in un paese democratico, la propria opinione su alcune vicende accadute recentemente. Mai ha dichiarato che il sopralluogo fosse andato “ a gonfie vele”, avendo solo precisato la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno l’amministrazione era presente al sopralluogo, senza esprimere valutazioni nel merito dello stesso, sebbene nell’articolo del 21 maggio fossero state accostate al mio nome valutazioni non veritiere. La condivisione dell’idea che i ragazzi di San Rocco debbano continuare a frequentare una scuola che si trovi sul territorio di San Rocco non vuol dire sposare interamente la linea del sindaco, ed infatti non viene condivisa una soluzione di lungo periodo che riguardi l’attuale struttura ove si trova la scuola, non e’ condivisa, per la costruzione della nuova scuola, la scelta di strade che comportino un aggravio di spese del Comune, riservandosi osservazioni più tecniche quando la linea dell’amministrazione sarà determinata e non solo ipotetica e verrà sottoposta al consiglio. Insinuare, senza averne ricevuta conferma dall’interessata, una condivisione di condotte non conformi alla legge e’ lesivo del decoro della funzione svolta (avvocato, Consigliere dell’Ordine e Responsabile dell’Anticorruzione) nonché fonte di una obbligazione risarcitoria.