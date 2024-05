TORNA IL “PREMIO VILLARICCA – SERGIO BRUNI LA CANZONE NAPOLETANA NELLE SCUOLE”

79 Visite

Continua l’impegno della Pro Loco di Villaricca per la valorizzazione della canzone napoletana attraverso la figura di Sergio Bruni, ’a voc’ ’e Napule

Dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid e la prematura scomparsa del presidente Armando De Rosa, vulcanico organizzatore, ritorna il “Premio Villaricca – Sergio Bruni, La canzone napoletana nelle scuole” istituito dal Comune di Villaricca e promosso e organizzato dalla Pro Loco Villaricca con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Per questa IX edizione, al Premio hanno concorso gli alunni iscritti alla classe quinta delle scuole primarie e gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di Villaricca che si sono cimentati nella redazioni di elaborati scritti sul tema sulla canzone napoletana, poesie in dialetto napoletano e disegni aventi ad oggetto una canzone napoletana, e, grande novità di quest’anno, nell’elaborazione di file multimediali sempre con un legame alla canzone napoletana classica.

La giuria di esperti presieduta dal poeta Salvatore Palomba, indimenticabile autore di “Carmela” e composta da Giovanni Granata (Assessore Comune Villaricca), Tommaso di Nardo (vicepresidente Pro Loco), Bruno Palmieri (Miur) ed Angela Fabozzi (giornalista), ha scelto i lavori vincitori per ognuna delle sezioni di concorso, decretando il palma res della IX edizione.

I vincitori verranno premiati venerdì 24 maggio nell’ambito della manifestazione Omaggio a Sergio Bruni, organizzata dal Comune di Villaricca e finanziata da Città metropolitana di Napoli, che si terrà nella Villa Comunale di Villaricca alle ore 19.30. Riceveranno in premio un’opera artistica realizzata dai giovani studenti del Liceo artistico, coreutico e musicale Palizzi di Napoli, gli stessi, che allieteranno la serata con performance musicali e coreutiche realizzate nell’ambito del progetto per i PCTO “Sergio Bruni e la Canzone Napoletana”, realizzato in collaborazione con la Pro Loco Villaricca.

Questo importante evento culturale punta a coniugare presso i più giovani la valorizzazione delle proprie radici con il futuro, e punta a superare la mera evocazione nostalgica del glorioso passato canoro napoletano, con la riscoperta dei sentimenti più veri declinati con passione e dedizione dai giovani talenti, che vengono scoperti ad ogni edizione.

QUESTI I PREMIATI DELLA IX EDIZIONE, ANNO 2024

I SEZIONE ELABORATO SCRITTO – SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I classificato: “Santa Lucia luntana” S.M.S. Ada Negri Nicholas Forchetta III F

II Classificato: “Tema Libero” S.M.S. Ada Negri Francesca Galdiero III F

III Classificato: “Tu vuò fa l’americano” S.M.S. Ada Negri Vittoria Di Girolamo 2 Q

II SEZIONE POESIA IN NAPOLETANO – CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIE-

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I Classificato: “A Vita” S.M.S. Ada Negri Emanuele Corteggio classe II R

II Classificato: “Luna e mezzanotte” S.M.S. Italo Calvino Claudio De Francesco III D

III Classificato: “Partenope” S.M.S. Italo Calvino Serena Santagata I D

III SEZIONE ELABORATO GRAFICO PITTORICO/MULTIMEDIALE– CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA, SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

GRAFICO PITTORICO

SCUOLA PRIMARIA

I Classificato: “O sole mio” I. C. Italo Calvino classe 5°A

II Classificato: “Tre numeri al lotto” I.C. Italo Calvino classe 5°A

II Classificato: “Scalinatella” I.C. Italo Calvino Aterrano Vincenzo e Cacciapuoti Nicolò 5D

III Classificato: “Sergio Bruni” 2° Circolo Didattico Gianni Rodari Picardi Carlo 5F

III Classificato: “Fenesta Vascia” “A serenata e Pulecenella” 2° Circolo Didattico Gianni Rodari classe 5C

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I Classificato: “DDOJE STELLE SO CADUTE “ S.M.S. Ada Negri Amira Messuri, Matilde Ligobbi I L

II Classificato: “Tu me lasse e io conto ll’re S.M.S. Giancarlo Siani Pietro Grande/ Eleandra D’Antonio II C

III Classificato: “Palomme e notte”S.M.S. Ada Negri Francesca Guarino II A

MULTIMEDIALE – CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA, SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I classificato: S.M.S. Ada Negri – Plesso Sergio Bruni Classe II H

II Classificato: Liceo Pluricomprensivo Renato Cartesio Pirozzi Angela IV D

III Classificato: S.M.S. Ada Negri Gabriele classe III E

III Classificato: S.M.S. Ada Negri classe II H