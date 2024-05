Marano, emergenza sicurezza: domani il sindaco dal prefetto di Napoli

240 Visite

Il sindaco Matteo Morra, a un anno esatto dalla sua elezione, è stato convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per la giornata di domani nella sede dell’autorità territoriale di governo. Sarà l’occasione, da quanto si apprende, per discutere di tematiche inerenti la sicurezza del territorio, fiaccato sia dall’immobilismo amministrativo che ormai si trascina da almeno un quindicennio, da problematiche territoriali di vario genere (manto stradale, pubblica illuminazione, rifiuti, decoro urbano e tanto altro) e segnato, da qualche anno, anche da un’escalation criminale, con particolare riferimento ai furti d’auto e negli appartamenti. Senza contare le vicissitudini in qualche modo collegate alla situazione del bradisismo dei Campi flegrei. Parte della città rientra nella cosiddetta zona rossa.













