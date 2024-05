Furti a Giugliano, il prefetto rafforza i controlli. Soprattutto nella fascia costiera. Ma i cittadini sono scettici

138 Visite

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto una riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nel corso della quale sono state affrontate diverse tematiche, tra cui l’aumento dei furti in abitazione nel comune di Giugliano.

Al riguardo, è stato disposto un incremento dei controlli da parte delle Forze dell’ordine, con il supporto tecnologico della rete locale di videosorveglianza, collegata alla sede del comando di Polizia municipale, che dispone di circa 300 punti di visualizzazione. Saranno inoltre implementati i servizi straordinari di controllo del territorio, specie nell’area costiera, nonché i servizi ad alto impatto.

Inoltre, grazie al finanziamento del quale è beneficiario – pari a € 350.000, disposto dal POC Legalità del Ministero dell’Interno – il suddetto comune potrà procedere all’installazione sul territorio di circa 26 siti di ripresa. Tra le aree interessate figurano anche Licola, Varcaturo, la zona confinante con il comune di Melito, la stazione Metro Campania Nord Est, lo stadio e la stazione FS Giugliano-Qualiano, considerate aree più “a rischio”. La nuova impiantistica fornirà un supporto utile alle attività investigative delle Forze dell’ordine.

In sede di comitato è stato infine esaminato e approvato il progetto presentato dal comune di Giugliano, a valere sul Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, riferito al triennio 2024-2026, in base al decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il progetto è volto a incrementare il corpo della Polizia locale.













