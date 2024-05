REAL CASALNUOVO – SIRACUSA 3-4, SFUMA IL SOGNO PLAYOFF DEI GRANATA

204 Visite

Gol e spettacolo allo stadio “Iorio” di Casalnuovo nell’ultima gara della stagione per i granata che lottano fino alla fine per conquistare la vittoria, dando vita ad una delle partite più belle e avvincenti del campionato contro il Siracusa. Niente playoff ma la consapevolezza di aver fatto un ottimo campionato che si conclude al settimo posto in classifica. Nel primo tempo la tensione è tanta, con un orecchio agli altri campi ma la consapevolezza che non c’è altro risultato che la vittoria per conquistare il quinto posto valido per l’accesso ai playoff. Il Siracusa, da grande squadra, gioca a viso aperto. Subito un’occasione per i siciliani al 2′ minuto con il tiro dal limite di Alma, la palla finisce sul palo alla sinistra di Rossi, si salva il Casalnuovo. Si vede al 7′ il Casalnuovo con Piga che ruba palla a centrocampo, serve sulla sinistra Pinna che passa a Bonavita che scarica il tiro che va fuori. All’undicesimo gran botta dalla distanza di Vacca, fuori. Al 24′ tiro centrale di Bucolo, ma arriva una buona chance per i padroni di casa al 29′ con una punizione dalla trequarti : la palla arriva a Sosa che da buona posizione non riesce a girarsi e a tirare. Ma dopo appena un minuto arriva il vantaggio del Siracusa: grande giocata di Sena che va al tiro e colpisce il palo, si fa trovare pronto Maggio per il tap-in vincente. La reazione dei granata arriva al 34′ con Piga che va al tiro dopo la sua solita volata sulla sinistra ma viene deviato in angolo. Al 38′ arriva però il raddoppio con ospiti ancora con Maggio: Vacca colpisce la traversa e il capocannoniere del girone corregge in rete per lo 0-2. Nella ripresa mister Esposito inserisce Pezzi per Sgambati e Carnevale al posto di Vivacqua mentre Ruffino per Sena e Teijo e Zampa per Vacca e Aliperta nel Siracusa. Il Real si accende e al secondo minuto reclama per un fallo in area ai danni di Carnevale. L’arbitro lascia proseguire. Al 4′ Maggio a tu per tu con Rossi si fa parare il tiro da due passi. Al 7′ punizione dalla destra di Bonavita, la palla arriva al centro dell’area per Croce che non aggancia da buona posizione per un soffio. Ancora Bonavita protagonista che innesca Carnevale sulla sinistra che va al tiro, di poco fuori. Al 12′ punizione di Reginaldo parata. Sfortunato Reginaldo al 14′ quando la traversa gli dice no. Al 20′ entrano Sarno e Camorani per Sosa e Dicorato. E al 24′ arriva la gioia del gol per il numero dieci granata che riapre il match. Ma dopo appena sessanta secondi cala il tris il Siracusa con Arcidiacono. Ma non è ancora finita. Il Real Casalnuovo ci crede e gioca a tutto campo con i neo entrati che danno freschezza e lucidità alla manovra granata. Carnevale e Sarno creano tanto. Al 27′ bella la punizione di Sarno deviata in angolo. Al 29′ rigore per il Casalnuovo: Pinna viene messo giù e Reginaldo realizza dagli undici metri per la doppietta personale. Azione straordinaria di Camorani che va a tutto campo e serve Carnevale che ancora una volta non trova il gol. Ma la caparbietà e la forza dei granata porta al pareggio con un fantastico gol di Sarno al 33′ servito da Reginaldo. Il Siracusa cala e il Casalnuovo ci crede. Al 41′ non viene concesso un rigore solare ai campani per fallo su Pinna. Ma gli uomini di mister Esposito insistono e solo per pochi centrimentri Sarno non realizza il gol del 4-3 servito ottimamente prima da Piga e poi dall’azione successiva da Carnevale. Nei minuti di recupero arriva però la doccia fredda: Rossi esce dall’area di rigore, ne approfitta Alma per involarsi tutto solo e realizzare la rete del definitivo 3-4. Il Siracusa chiude secondo e sfiderà l’Acireale nei playoff. Per il Real Casalnuovo invece si chiude un campionato ricco di soddisfazioni al di sopra di ogni aspettativa.