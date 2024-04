Incidente in Via Ripuaria, non ce l’ha fatta l’automobilista 60enne Varcaturo

Un grave incidente stradale era avvenuto giovedì pomeriggio in via Ripuaria, a Varcaturo. Nell’impatto era o rimasti coinvolti un furgone falcon ed una Fiat punto. Ad avere la peggio era stato proprio l’automobilista, Antonio Di Vaio, un 60enne residente a Giugliano che è era stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e che purtroppo ha perso la vita. L’uomo, a causa del violento scontro, era rimasto intrappolato tra le lamiera della sua vettura e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente del furgone è un 20enne di giugliano che, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato indagato per omicidio stradale. La salma del 60enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami di rito.