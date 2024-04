2.441 Visite

Una donna di 25 anni è stata trovata senza vita in una stanza di albergo a Formia, vicino a Latina. La giovane, originaria di Marano, secondo quanto si apprende, avrebbe ferite di arma da taglio alla gola. Sul posto la polizia. L’ipotesi, al momento, è quella del suicidio. In corso accertamenti per capire la dinamica dei fatti.













