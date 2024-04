Arzano. Intercettata auto rubata: il proprietario non ne sa nulla, era clonata

127 Visite

Sequestro della polizia locale e restituzione veicolo. A destare i sospetti degli agenti della polizia locale di Arzano è stata una Alfa Romeo Giulietta ferma in sosta alla via Capitano Silvestro ad Arzano con evidenti segni di effrazione. Il veicolo, simile a quello in uso alle forze di polizia, all’atto dell’intervento e interrogazione in banca dati non risultava essere da ricercare. Ciò però non ha convinto gli agenti diretti dal comandante Biagio Chiariello che hanno prelevato la stessa in quanto già notata spesso sul territorio in particolari zone attenzionate dalle pattuglie presso gli alloggi popolari. Convocato in caserma l’intestatario della targa, un uomo di Napoli, questi si è presentato con un’altra Alfa Romeo Giulietta identica a quella ritrovata. Insomma, un clone e quindi esistevano due auto in giro, sia come modello che come targa. Periziato il veicolo dal telaio è risultato essere rubato e posto sotto sequestrato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con denuncia dei reati previsti ed avviate le procedure per restituire l’auto al legittimo proprietario. Intanto continuano i sequestri dei veicoli e sanzioni al codice della strada nei confronti degli automobilisti indisciplinati da parte della polizia locale con oltre cento verbali in una settimana.













