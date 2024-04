VILLARICCA, I RESIDENTI DI VIA PALERMO SI INCATENANO: DA DUE ANNI ATTENDONO DI RIENTRARE NELLE LORO ABITAZIONI

97 Visite

Non sono ancora rientrati all’interno del proprio stabile i residenti di via Palermo, sgomberati più di due anni fa, a seguito di un cedimento del manto stradale. Nonostante il completamento dei lavori, la Procura di Napoli Nord non ha ancora provveduto ad attivare il dissequestro, motivo per il quale quest’oggi i residenti – dopo tante proteste – si sono incatenati davanti alle abitazioni non ancora restituite ai proprietari.













