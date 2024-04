116 Visite

NAPOLI PIANURA

Questa mattina i carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in via provinciale Napoli nel cantiere dove si sta realizzando la nuova sede della scuola Massimo Troisi.

Secondo quanto finora sommariamente ricostruito, sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro alcuni macchinari da lavoro in sosta nell’area del cantiere.

Indagini in corso per ricostruire la vicenda.













