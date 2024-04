Monza-Napoli, Calzona con il dubbio Mario Rui o Olivera

66 Visite

Le ultime sul Monza

Palladino deve fare a meno di Pessina squalificato, i soliti Caprari, Gomez, Vignato, Bettella indisponibili mentre recupera Bondo che prenderà posto in mediana al fianco di Gagliardiniò In difesa Birindelli e A. Carboni ai lati con Izzo e Pablo Marì al centro. In attacco invece Colpani, Maldini e Mota (favorito su V. Carboni) alle spalle della punta fisica Djuric.

Le ultime sul Napoli

Calzona recupera Kvaratskhelia e Ngonge e l’unico indisponibile è Lindstrom che accusa problemi di lombalgia. Il georgiano prenderà psoto a sinistra nel solito tridente con Osimhen e Politano mentre a centrocampo risalgono le quotazioni di Zielinski nel ballottaggio con Traoré nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In difesa Mario Rui in ballottaggio con Olivera nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo.













