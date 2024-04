FUORIGROTTA: Controlli dei carabinieri, sicurezza nel quartiere e presenza visibile. Due persone arrestate e 3 denunciate

134 Visite

Ancora controlli a Fuorigrotta e nei quartieri limitrofi. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, su impulso del Comando Provinciale di Napoli, stanno intensificando i presidi sul territorio. Massima attenzione lungo viale Augusto, teatro del recente ferimento, via Leopardi e via Lepanto, strade molto affollate del quartiere.

Arrestati Giorgio Piscopo, classe 91 e il 39enne Domenico Marcone. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Sono stati sorpresi in un seminterrato in via Marco Aurelio, nel locale 8 grammi di cocaina già dosati e due bilancini di precisione. Anche contanti, circa 300 euro ritenuti provento illecito. Sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Due le persone denunciate per evasione. Entrambi sottoposti ai domiciliari, sono stati individuati in strada, senza alcuna autorizzazione.

Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già destinatario di un ammonimento.

4 i giovanissimi nelle cui tasche c’erano piccole dosi di droga. Sono stati sanzionati amministrativamente.

Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada: 7 i veicoli posti sotto sequestro, decine le multe notificate.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews