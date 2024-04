Arzano. Bici e autismo: manifestazione contro le diversità con il ciclismo che insegna a pedalare a tutti i bambini, nessuno escluso.

67 Visite

Si terrà ad Arzano, il prossimo 13 aprile, la gara di bici che vedrà protagonisti i bambini. Non una semplice pedalata, ma un qualcosa in più visto che si punta a far capire che l’autismo non va visto come diversità ma un qualcosa di integrante nella nostra società. L’evento, fortemente voluto dal presidente dell’associazione “Noi Possiamo” APS con sede ad Arzano, Antonio Culicelli che ha abbandonato tutto per amore del proprio figlio unitamente alla moglie Rachele, incominciando un difficile viaggio finalizzato ad aiutare i ragazzi e le ragazze affetti da tale sindrome. Il raduno è previsto alle ore 13:00 di sabato 13 aprile, e la partenza avverrà dalla sede dell’associazione sulla strada provinciale SP1 in una grande area protetta e allestita per lo svolgimento della manifestazione. L’evento si tiene a distanza di pochi giorni dal 2 aprile, giornata dedicata ai bimbi autistici ed è un’occasione per far sentire i ragazzi affetti da autismo, parte di una comunità che li accoglie e dà la possibilità di raggiungere piccoli o grandi traguardi. La vita quotidiana per questi giovani è fatta di micro vittorie, e realizzare il sogno di molti autistici, che sembra in apparenza uno dei più facili è proprio quello di andare in bici. “Non c’è niente che più riempia il cuore – dicono gli organizzatori -, del sorriso che illumina il loro viso quando escono di casa,e riescono ad inforcare una “bicicletta speciale”. All’evento parteciperanno molti adulti, rappresentanti del mondo dello sport, della scuola, delle istituzioni quali il comandante della Polizia Locale di Arzano Colonnello Biagio Chiariello, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Napoli e giornalisti. L’associazione “Noi Possiamo” nasce nel 2013 a seguito dell’attenzione particolare mostrata nei confronti di un bimbo affetto da disturbi autistici già dalla tenera età. L’evento è stato sponsorizzato da molte società che hanno a cuore il problema dell’autismo e delle disabilità.













