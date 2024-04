Premierato, la Commissione del Senato approva l’emendamento sull’elezione diretta. Ecco cosa cambia

ça Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso un voto favorevole all’emendamento del governo all’articolo 3 del ddl Premierato. L’emendamento è quello relativo al cuore della riforma ossia l’elezione diretta del presidente del Consiglio e introduce il limite di due mandati consecutivi – della durata di 5 anni -, ad eccezione di un terzo nel caso in cui il premier non abbia ricoperto l’incarico per un periodo superiore ai sette anni e sei mesi nelle legislature precedenti, e l’eliminazione della soglia del 55% come premio di maggioranza.

Il disegno di legge costituzionale è stato sottoscritto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati, per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. L’atto è denominato: “Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”.

Cosa cambia con la riforma costituzionale sul premierato

Di seguito una schematizzazione di quanto prevede il disegno di legge: