Ennesima tentata rapina sull’asse mediano, feriti tre 19enni

carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti questa notte presso ospedale di Giugliano in Campania per tre 19enni feriti.

Secondo quanto ricostruito ma ancora da verificare, i giovani erano in auto in via Pietro Nenni (Mugnano) e sarebbero stati affiancati da alcuni sconosciuti in sella a scooter. Dopo aver spaccato uno dei finestrini dell’auto, i malviventi avrebbero provato a rapinarli. La reazione delle vittime avrebbe innescato una colluttazione e poi costretto i rapinatori alla fuga.

Indagini in corso per chiarire dinamica.

Le vittime sono state medicate e poi dimesse.













