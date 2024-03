Arzano, cantieri abusivi: la Polizia Municipale sequestra aree e denuncia imprenditori

38 Visite

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ha da sempre attirato l’attenzione sul territorio da parte degli uomini della polizia locale . Il fine è quello di evitare le “morti bianche” o incidenti con lesioni permanenti di operai trattati come carne da macello.

L’ennesima operazione è stata messa a segno dagli uomini diretti dal comandante della polizia locale Biagio Chiariello che insieme al nucleo ispettorato del lavoro dell’Asl hanno fatto accesso in diverse aree da cantiere riscontrando diverse violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fermati e identificati , sono stati convocati in caserma il committente e i tecnici ed all’esito denunciati.

Tre le imprese finite sotto la lente di ingrandimento rientra una sprovvista anche della documentazione comprovante il mancato smaltimento dei rifiuti nel cantiere. Tre i denunciati e un’area posta sotto sequestro. Oltre ventimila euro di sanzioni per violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008.

Le attività sono proseguite con contestazione delle norme del codice della strada a carico di diversi trasgressori per un totale di duecento violazioni rilevate.













