PRESENTAZIONE VOLUME STORICO ALLA PARROCCHIA SAN CASTRESE

Sabato 23 marzo 2024 alle ore 10:30, presso la parrocchia san Castrese di Marano di Napoli si terrà la presentazione del libro “La Parrocchia di San Castrese nelle Visite Pastorali- dal 1542 al 1746” Rogiosi editore 2024, di Maria Cristina Murgo con foto di Angelo Marra e Ivan Mazzone e con le illustrazioni di Laura Chiara Murgo.

La pubblicazione, coordinata dal team storico culturale della parrocchia, vuole offrire alla città uno strumento di conoscenza delle proprie radici e del proprio patrimonio artistico, preservando gli elementi della tradizione e i valori identitari della comunità.

L’ evento letterario, a cura dell’Associazione culturale sant’Isidoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di esaltazione della memoria storica del territorio con lo sguardo rivolto al futuro per una nuova narrazione della città.

Dopo i saluti istituzionali del parroco don Luigi Merluzzo, del sindaco Matteo Morra, del vicesindaco con delega alla cultura Luigi Carandente e dell’assessore all’istruzione Carmen Bocchetti, al tavolo dei relatori, moderati da Angela Mallardo, insieme all’autrice interverranno il direttore dell’Archivio storico diocesano di Napoli don Giuseppe Maglione, il responsabile dell’Archivio storico diocesano di Pozzuoli Fabio Cutolo e il presidente dell’Istituto diocesano del sostentamento del clero Federico Mazzone.

L’esecuzione di brani antichi per organo, a cura di padre Abib Marcellin Don, introdurranno le letture di pagine scelte dal volume, e la presenza di due imprenditori, la Vitivinicola Adele Musella e la pasticceria F.lli Ippolito, che hanno scelto di omaggiare con alcuni loro prodotti gli elementi identitari del territorio, contribuiranno a rafforzare il messaggio culturale dell’evento.

Sarà possibile acquistare il volume con il servizio Carta del docente al prezzo scontato di 20 euro per gentile concessione della casa editrice che, in occasione di questa prima presentazione, sarà presente con un proprio stand. Si ringrazia l’associazione san Castrese per l’instancabile attività di custodia e promozione della millenaria devozione al Santo patrono.

Nota stampa













