Festa di Primavera all’Istituto comprensivo “G. Leopardi” di Sant’Antimo

Il prossimo 26 marzo 2024, si ripete presso l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di S. Antimo (NA) la “Festa di Primavera”, manifestazione inaugurata con grande successo durante lo scorso anno scolastico L’evento, ideato e fortemente voluto dal dirigente scolastico, prof. Nicola Borrelli, vuole essere un’esperienza immersiva nella Scuola come luogo di cultura, con eventi che spaziano dalla celebrazione del Dante dì ai laboratori di Arte e Cultura Giapponese, intesi come punto di arrivo delle attività di

ampliamento dell’offerta formativa curricolare che hanno visto gli alunni più piccini coinvolti in progetti di arti manipolative e intercultura.

Sarà inoltre dato spazio alla natura, grande protagonista della stagione primaverile, con iniziative realizzate nell’Orto Didattico da tutti gli alunni dell’Istituto, ma anche con la presentazione del libro “E’ quasi primavera”, della poetessa Lia Manzi che incontrerà e sarà intervistata in Aula Magna dagli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Prendendo spunto dal tema della rinascita, di cui la primavera è la metafora più fulgida, l’I.C. Leopardi si aprirà alla propria utenza e al territorio tutto con un’iniziativa che mira a esibire e valorizzare le proprie risorse e il lavoro fatto in questi ultimi cinque anni.













