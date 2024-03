Stupro, 13enne incinta del padre. Indagata anche la madre che non ha denunciato

72 Visite

Una ragazzina di 13 anni si era presentata la scorsa estate, accompagnata dalla mamma, presso l’ospedale Sant’Anna di Torino perché incinta. Poi si è scoperto che il motivo era stato le stupro del padre, un filippino di 45 anni, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia e maltrattamenti verso la moglie e gli altri figli minori. Ma non solo, perché anche la madre della ragazzina risulta indagata per concorso in violenza sessuale. Stando a quanto stabilito dalla Procura del capoluogo piemontese, che ha concluso le indagini, la donna era a conoscenza di quanto accadeva e non avrebbe denunciato. Lo riporta il “Corriere della Sera”.













