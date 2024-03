Incidente con la moto a Pozzuoli, muore 28enne di Quarto

126 Visite

Avrebbe compiuto 28 anni oggi, Giuseppe Armanetti, di Quarto. Ed in invece un incidente stradale a bordo della sua Africa twin gli è costata la vita, nel tardo pomeriggio di sabato, a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli.

Lascia i genitori, Alfredo e Isabella, tre fratelli: Serena, Antonio e Francesco, suo gemello. I familiari si sono affidati all’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente mortale. Da quanto ricostruito sinora, il giovane era in sella alla sua moto Africa Twin quando si è scontrato contro un’utilitaria guidata da una 35enne di Pozzuoli, in prossimità della caserma dei vigili del fuoco. L’impatto è stato violentissimo e il 28enne è stato sbalzato dalla sella finendo a terra ad oltre dieci metri di distanza. Il casco, seppur allacciato, non è stato in grado di proteggerlo dalle gravi lesioni.

I soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sull’incidente sono affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, la moto viaggiava in direzione dell’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello quando ha impattato contro l’auto che stava effettuando un’inversione di marcia. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. La donna alla guida dell’auto è stata denunciata a piede libero per omicidio stradale. La famiglia è in attesa dell’autopsia che farà luce su quanto accaduto per poi procedere al funerale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews