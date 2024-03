Marano, debiti fuori bilancio. Rusciano si scusa con le persone coinvolte nella polemica

142 Visite

Come già espresso in Consiglio Comunale, volevo specificare e ribadire, che il mio intervento, in merito ai debiti fuori bilancio, non voleva essere in nessun modo un attacco ne ai Consiglieri ne al Sindaco ne all’amministrazione tutta. Ho massimo rispetto per il lavoro di tutto il Consiglio Comunale, le mie parole sono state fuori luogo e inopportune, ma soprattutto non sono state l’espressione di ciò che realmente volevo esprimere. La mia vuole essere una politica di opposizione attenta e scrupolosa ma non sicuramente di litigi e attacchi, che non fanno bene alla città di Marano. Alle persone coinvolte ribadisco ancora le mie personali scuse.

Nota stampa Consigliere Rusciano Nunzio.













